Hizbullah'tan Dron Saldırısı: Alit Üssü'nde Hasar

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın Alit Üssü'ndeki Özel Deniz Görev Gücü karargahına düzenlediği dron saldırısında üste küçük çaplı hasar meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Hayfa'nın güneyindeki Alit Üssü'ndeki Özel Deniz Görev Gücü karargahına Hizbullah tarafından düzenlenen dron saldırısına dair açıklama yaptı. Ordu, saldırı sonrası üste küçük çaplı hasar meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktardı. Ordu, üsse 3 dron fırlatıldığını ve 2'sinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklayarak, "Bölgede saldırı sonucu yangın çıktı, küçük çaplı hasar meydana geldi ve yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. - TEL AVİV