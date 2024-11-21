Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı

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Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentine düzenlediği roket saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentine düzenlenen roket saldırısında 30'lu yaşlarındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan kente 10 roket fırlatıldığını duyurdu. Açıklamada, roketlerin büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise kente isabet ettiği ifade edildi.

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hadath ve Haret Hreik mahallelerinde yaşayanlar için tahliye çağrısı yaptı. İsrail güçleri tahliye emrinden kısa bir süre sonra, Haret Hreik mahallesini vurdu. İsrail'in 3 binayı hedef aldığı mahalleden dumanlar yükseldi. - TEL AVİV