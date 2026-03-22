Hizbullah'tan İsrail'e Tanksavar Saldırısı: 1 Ölü

Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin İsrail'in Yukarı Celile bölgesine düzenlendiği tanksavar füze saldırısında 1 kişi öldü.

İran ve Lübnan'daki Hizbullah güçleri İsrail'i hedef almaya devam ediyor. İran'ın dünkü yıkıcı füze saldırılarının ardından bugün Hizbullah güçleri İsrail'i hedef aldı. İsrail'in Yukarı Celile bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1 kişi öldü. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA), saldırının ardından iki aracın yandığını ve araçlardan birinden cansız beden çıkarıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan, "Hasar var ve can kaybı mevcut. Olay inceleniyor" açıklaması yapıldı. - TEL AVİV