Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmada Kayıplar - Son Dakika
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Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmada Kayıplar

Hizbullah, İsrail askerleriyle Odaisseh'de çatıştığını, 2 asker öldüğünü ve 18 yaralı olduğunu bildirdi.

02.10.2024 12:51
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını, askerlerin püskürtüldüğünü açıkladı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabaha karşı İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı, Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı aktarıldı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. Ordudan ise henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başlayan İsrail ordusuyla ilk kez çatışmaya girmiş oldu.

İsrail daha fazla asker gönderdi

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığı bildirildi. 36. Tümenin pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmada Kayıplar - Son Dakika

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