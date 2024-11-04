Hizmet Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

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Bilecik'te hizmet görevini kötüye kullanma suçundan 4 yıl aranan şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçerek; Büyükçekmece Asliye Ceza İlamat Masası'nca; 'Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma' suçundan 4 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK