Ho Chi Minh'te 2 bin 700 kedi çalan şebekeye operasyonda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ho Chi Minh'te 2 bin 700 kedi çalan şebekeye operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

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Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ho Chi Minh kentinde kesilip satılmak üzere 2 bin 700 kedi çaldıkları iddia edilen 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Baskınlarda kurtarılan kedilerden 13'ü sahiplerine teslim edildi, kalanlar HavePaws'ın korumasına alındı.

Vietnam'da 2 bin 700 kediyi kesip satmak için çalan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Vietnam'da 2 binden fazla kediyi çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ho Chi Minh kentinde kesilip satılmak üzere 2 bin 700 kediyi çaldıkları iddia edilen 12 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, şüphelilerin yaşlarının 16 ile 39 arasında değiştiğini ve kedileri gıda sektörüne satmak amacıyla çalma suçlamasıyla suçlandıklarını belirterek, baskınlar sırasında kedi tuzakları, kafesler ve tüy yolma ekipmanlarının ele geçirildiğini aktardı.

Baskınlar sırasında onlarca kedinin polis ekiplerince kurtarıldığını bildiren Bakanlık, operasyonun mahalle sakinlerinin gece saatlerinde evcil kedilerinin kaybolmasına yönelik şikayetleri üzerine gerçekleştirildiğini kaydetti.

Şebeke geceleri kedileri çalıyordu

Polis, örgüt lideri olduğu değerlendirilen 39 yaşındaki Luu Thanh Binh'in kedi yakalamak üzere gençleri örgüte kazandıran birkaç suç ortağıyla birlikte hareket ettiğini açıklayarak, kullanılan tuzakların da Binh tarafından temin edildiğini bildirdi.

Şebekenin çoğunlukla saat 23.00 ile 04.00 arasında faaliyet gösterdiğini aktaran polis, şebekenin evcil kedi bulunan evlerin dışına balık yemi ve tuzaklar yerleştirdiğinin belirlendiğini belirterek, yakalanan hayvanların hızlıca satış noktalarına nakledildiğini aktardı.

Polis ekipleri kurtarılan kedilerden 13'ünü sahiplerine teslim ederken, geriye kalan hayvanların ise sahipleri tespit edilene kadar "HavePaws" adlı hayvan örgütü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Vietnam'da kedi eti tüketimi devam ediyor

Kedi eti, özellikle kırsal bölgeler olmak üzere Vietnam'ın bazı kesimlerinde halen tüketiliyor. Pazarda zaman zaman "minyatür kaplan" olarak adlandırılan kedi etinin, bazı tüketiciler tarafından şifalı olduğuna inanılıyor.

Kaynak: İHA
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