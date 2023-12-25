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Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi - Son Dakika
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Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi

İstanbul'da Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü trafikte adeta yapmadığını bırakmadı. Tartıştığı sürücünün otomobile saldıran şahıs aracın aynasını kırdı, küfür ve tehditler yağdırdı.

25.12.2023 - 11:34,  Güncelleme: 11:48
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İstanbul'da Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı başka bir sürücüye yapmadığını bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

ÖNÜNÜ KESİP ARACINI YUMRUKLADI

Görüntülerde Hollanda plakalı şahıs, önce tartıştığı sürücünün aracının önünü trafikte kesti. Daha sonra otomobilinden inen şahıs, tartıştığı sürücünün üzerine doğru gelerek araca defalarca yumruk attı.

KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Tartıştığı aracı yumruklayan öfkeli sürücü, o esnada küfür ve hakaretler de savurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar gurbetçi sürücüyü sakinleştirmek istese de başarılı olamadı.

Hollanda\'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
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İstanbul, Hollanda, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi - Son Dakika


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