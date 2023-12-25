İstanbul'da Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı başka bir sürücüye yapmadığını bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Görüntülerde Hollanda plakalı şahıs, önce tartıştığı sürücünün aracının önünü trafikte kesti. Daha sonra otomobilinden inen şahıs, tartıştığı sürücünün üzerine doğru gelerek araca defalarca yumruk attı.
Tartıştığı aracı yumruklayan öfkeli sürücü, o esnada küfür ve hakaretler de savurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar gurbetçi sürücüyü sakinleştirmek istese de başarılı olamadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi - Son Dakika