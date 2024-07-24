Hollandalı gurbetçi aile çocuğa çarpmamak için manevra yapınca evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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Hollandalı gurbetçi aile çocuğa çarpmamak için manevra yapınca evin bahçe duvarına çarptı

Hollanda'dan Karaman'a gelen bir gurbetçi aile, otomobilleriyle seyir halindeyken aniden yola çıkan bir çocuğa çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Manevra sonucunda araç, bir evin bahçe duvarına çarptı ve kazada araçta bulunan 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.07.2024 12:08
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Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi aile otomobil ile seyir halindeyken aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Larende Mahallesi Işın Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Işın Çelebi Caddesi üzerinde seyir halindeki A.D. idaresindeki S-720-NJ Hollanda plakalı Mercedes marka otomobil evinin sokağına dönüş yapmak istediği esnada aniden önüne bir çocuk çıktı. Çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D. isimli kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Çocuğa çarpmamak için manevra yapınca duvara çarpmış"

Kazayı anlatan Güner Demir, "Araba sola döneceği sırada önüne bir çocuk çıkmış. Arabanın sürücüsü çocuğa çarpmamak için manevra yapınca duvara çarpmış. Kazadan korkan çocuk kaçmış ve ortada yok. Daha Hollanda'dan Karaman'a yeni gelmişti" diye konuştu.

Kazada yaralanan A.D. isimli kız çocuğu ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hollandalı gurbetçi aile çocuğa çarpmamak için manevra yapınca evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollandalı gurbetçi aile çocuğa çarpmamak için manevra yapınca evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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