Honduras'ta Otobüs Kazasında 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Honduras'ta Otobüs Kazasında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Amerika ülkesi Honduras'ta orta hızda seyreden iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 17 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar küçük otobüste seyahat ediyordu ve Honduraslılardı.

29.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Güney Amerika ülkesi Honduras'ta orta hızda seyreden iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 17 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Honduras'ta trafik kazası can kaybına neden oldu. Ülkenin batısındaki La Montanita bölgesinde meydana gelen kazada orta hızda seyreden 2 otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 kişi hayatını kaybederken yaralanan 4'ü ağır 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, otobüslerden büyük olanın sadece şoför ve bir yardımcısını taşıdığını ve bir grup göçmeni Guatemala sınırındaki Agua Caliente gümrük noktasına bıraktıktan sonra dönüş yolunda kazaya karıştığını söyledi. Diğer küçük otobüsün ise tamamen dolu bir yolcu otobüsü olduğunu aktardı. Acil durum sistemi Sözcüsü Alexia Mejia, "Tüm yaralılar ve ölenler küçük otobüste seyahat ediyordu ve Honduraslıydılar. Büyük otobüs boştu" dedi. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Honduras'ta Otobüs Kazasında 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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