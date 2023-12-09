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Hopa'da kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Hopa'da kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında yaşanan fırtına sonucu karaya oturan kuru yük gemisi, 13 gündür kurtarma çalışmalarıyla bekletiliyor. Mürettebatın tahliye edildiği gemiye yakıt takviyesi yapılırken, onarım işlemleri sürüyor.

Hopa\'da kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor
09.12.2023 - 09:30,
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Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım günü yaşanan fırtına nedeniyle sürüklenerek, karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde 27 Kasım Pazartesi günü, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıda bekletiliyor.

Gemiye yakıt takviyesi yapılırken, onarırm işlemi de sürüyor. Yeniden demir alması için yoğu çaba sarf edilirken, gemi Hopa ilçesinde kıyıda 13 gündür karaya oturmuş halde bekliyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Hopa'da kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hopa'da kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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