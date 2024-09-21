Hopa\'da Restoran Yangını: Can Kaybı Olmadı

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Hopa'da bir restoran alevlere teslim oldu

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin tamamen sardığı restoranın yanma anı, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Koyuncular mevkiinde bir restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek restoranı tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan restoran büyük hasar alırken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasını devam ettiği bildirildi.