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Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor - Son Dakika
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Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023 günü yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi olan 'FR Pearl' adlı geminin onarım çalışmaları 40 gündür devam ediyor. Geminin mürettebatı sorunsuz tahliye edilmiş olup, özel bir kurtarma şirketi tarafından onarım çalışmaları yürütülmektedir. Geminin yeniden demir alması için yoğun çaba sarf edilmektedir.

05.01.2024 - 10:01,
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Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023 günü yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin onarım çalışmaları 40 gündür devam ediyor.

Hopa ilçesinde 27 Kasım 2023 günü fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi 40 gündür kıyıda bekletiliyor.

Gemi için özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor
Kaynak: İHA
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Artvin, Hopa, Denizcilik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor - Son Dakika
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