Hrant Dink Davasında Karar Açıklandı

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL