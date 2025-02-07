Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Hrant Dink Davasında Karar Açıklandı - Son Dakika
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