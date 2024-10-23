HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı

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Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) otoparkında dün HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan yemekhane personeli Berat Çingay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çingay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay Ankara'da dün Mevlana Bulvarı üzerindeki Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) binasında meydana geldi. HSK'da yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Ç., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında araçların arasında ensesinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli Çingay ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çingay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA