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Hudut Kartalları, FETÖ üyesi 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Hudut Kartalları, FETÖ üyesi 5 kişiyi yakaladı

Hudut Kartalları, FETÖ üyesi 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

31.01.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin hudutlarda da devam ettiği vurgulanarak, " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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