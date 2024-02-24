Hudut Kartallarımız, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Hudut Kartallarımız, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı

Hudut Kartallarımız, Yunanistan\'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hudut Kartallarımız, ülkemizden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

24.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hudut Kartallarımız, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hudut Kartallarımız, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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