Hükümlü Alışverişte Yakalandı

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Seyhan polisi hükümlüyü alışveriş yaparken yakaladı

Adana'da Seyhan Devriye Ekipleri hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan hükümlüyü bakkalda alışveriş yaparken yakaladı

ADANA - Adana'da Seyhan Devriye Ekipleri hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan hükümlüyü bakkalda alışveriş yaparken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisi bakkalda alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. İsminin Ali Hakan Kaya olduğu öğrenilen şahsın GBT sorusunu yapan polis hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay 24 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi. Bunun üzerine hükümlü polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.