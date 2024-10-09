Hükümlülere Trafik Eğitimi

3.Sayfa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki 20 hükümlüye trafik kuralları anlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 2024-2027 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda, 8 Ekim 2024 tarihinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlü olarak bulunan 20 vatandaşa, "Temel Trafik Kuralları", "Emniyet Kemeri Takmanın Önemi", "Yaya öncelikli trafik", "Trafik kazalarının sebepleri" konularında eğitim verildi. Trafik bilinci ve kültürünün geliştirmek için eğitimlerin devam edeceği vurgulandı. - MANİSA