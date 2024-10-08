Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı

Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı

Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü kaçırmak istediği öne sürülerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, tutuklananlardan birinin mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

08.10.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı

ADANA - Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü kaçırmak istediği öne sürülerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, tutuklananlardan birinin mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 6 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Engin Değirmançı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis mahalleye baskın yaparak hükümlüyü almak istedi ancak hükümlü yakınları ve etraftaki vatandaşlar polise saldırdı.

"Mahalle muhtarı da polise saldırıyor"

Şehit Erkut Akbay mahallesi muhtarı Selahattin K., kardeşi Hidayet K. ve beraberindeki Hüseyin Y. Abdulkadir K. hükümlü Değirmançı'yı polisin elinden kaçırmaya çalışarak polislere saldırdı. Saldırıda polislere taş atılırken 3 ekip aracı kullanılamaz hale geldi. Olayda 6 polis memuru ise yaralandı.

Polis saldırıları bertaraf ederken söz konusu hükümlü Değirmançı'yı ayaklarından vurarak yakaladı. Hastaneye kaldırılan Değirmançı tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Yüreğir polisleri saldırıya yapan muhtar ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muhtar Selahattin K., kardeşi Hidayet K. tutuklandı. Diğer iki şüphelide adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hükümlü ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Adana, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hükümlüyü polisin elinden kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.