Humus'ta Misyaf Köprüsü'nde otobüse silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Suriye'de bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor.