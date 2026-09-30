Humus'ta Misyaf Köprüsü'nde otobüse silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Humus'ta Misyaf Köprüsü'nde otobüse silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Humus kentinde Misyaf Köprüsü'nde otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı; saldırının faili henüz belirsiz.
Suriye'de bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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