Hurdacıların Kavgasında Bıçak İzi

Hurdacıların alacak-verecek kavgası kanlı bitti

MALATYA - Malatya'da hurdacı oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kültür caddesi üzerinde M.S. ile H.B. ve E.B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alan M.S. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayın zanlılarından H.B.'nin olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silahla ile yakalandığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.