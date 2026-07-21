Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerine Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerine Patlama

21.07.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki tanker patladı, ABD'ye tehditte bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazından geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama sonucu yangın çıktığını belirterek, "ABD'nin bölgedeki kötülükleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve bölgeden bir damla petrol, doğal gaz veya bir paket kimyasal gübre bile ihraç edilemeyecek" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan sabaha karşı yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tehlikeli güney güzergahından geçmeye çalışan 2 tankerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme görevine devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmayan güney rotasından geçmeye çalışan, yönetmeliklere uymayan 2 petrol tankeri, patlama sonucu alev aldı ve durmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri şu anda bu gemilerin mürettebatını bölgeden tahliye ediyor. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, nakliye şirketlerini mürettebatlarının ve gemilerinin sağlığı konusunda dikkatli olmaları, ABD ordusundan gelen yanlış bilgilere güvenmemeleri ve tehlikeli rotalardan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. ABD'nin bölgedeki kötülükleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve bölgeden bir damla petrol, doğal gaz veya bir paket kimyasal gübre bile ihraç edilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerine Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı

11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:18:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerine Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.