Hürmüz Boğazı'nda Yeni Geçiş Kuralları
Hürmüz Boğazı'nda Yeni Geçiş Kuralları

17.04.2026 20:42
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri şartlandırdı; askeri gemilere yasak devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri gemilerin boğazdan geçişi hala yasaktır. Tüm geçişler yalnızca DMO Deniz Kuvvetleri'nin izniyle gerçekleştirilmektedir. Bu geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan'daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" denildi.

İran, Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasının ardından boğazdaki geçişlere ilişkin yeni kuralları duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğazda yeni bir düzenin yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Sivil gemiler yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlardan geçiş yapmaktadır. Askeri gemilerin boğazdan geçişi ise hala yasaktır. Tüm geçişler yalnızca DMO Deniz Kuvvetleri'nin izniyle gerçekleştirilmektedir. Bu geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan'daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verildiğini açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:24:23.
