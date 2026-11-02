Husiler, Dammam Havalimanı ve Cizan'daki hedefleri İHA'yla hedef aldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler, Dammam Havalimanı ve Cizan'daki hedefleri İHA'yla hedef aldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Dammam Uluslararası Havalimanı ile Cizan'daki erken uyarı radarını ve Cizan Havaalanı'ndaki askeri nakliye uçağını İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'dan açıklama gelmezken can ve mal kaybı bilinmiyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Dammam Uluslararası Havalimanı'nı (Kral Fahd Uluslararası Havalimanı) İHA ile hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, Dammam Uluslararası Havalimanı'nı (Kral Fahd Uluslararası Havalimanı), Cizan'daki bir erken uyarı radar sistemini ve Cizan Havaalanı'ndaki bir askeri nakliye uçağını İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, saldırılardaki can ve mal kaybı bilinmiyor.

Kaynak: İHA
Suudi Arabistan3. SayfaGüncelYemenDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Belediye meclisinde büyük rezillik Canlı yayında küfürler havada uçuştu Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu
Halk otobüsü şoförü, ATM’nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
20:28
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:38:36. #7.13#
SON DAKİKA: Husiler, Dammam Havalimanı ve Cizan'daki hedefleri İHA'yla hedef aldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android