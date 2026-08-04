Husiler Suudi Arabistan'a İHA ile Saldırdı - Son Dakika
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Husiler Suudi Arabistan'a İHA ile Saldırdı

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Najran Havalimanı'na İHA ile saldırdıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Najran Havalimanı'nda bulunan "önemli bir hedefe" insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ve hedefi tam isabetle vurduklarını iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiklerini iddia etti. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Najran Havalimanı'nda bulunan "önemli bir hedefe" insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini söyledi. Saree, saldırının insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini belirterek, hedefin "tam isabetle" vurulduğunu öne sürdü. Husilerin Sözcüsü, saldırının Suudi Arabistan'ın Saada ve Hacca kentlerinin hava sahasını İHA'larla ihlal etmesine karşılık düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Orta Doğu, 3. Sayfa, Savunma, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husiler Suudi Arabistan'a İHA ile Saldırdı - Son Dakika

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