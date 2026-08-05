Husiler Suudi Tankere Saldırdı - Son Dakika
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Husiler Suudi Tankere Saldırdı

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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi petrol tankerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi petrol tankerine balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, deniz ablukasını sürdürdüğü Suudi Arabistan'a ait bir gemiyi hedef aldı. Grubun askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki Yanbu açıklarındaki Suudi petrol tankerine balistik füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Saldırının "başarılı" olduğunu iddia eden Saree, bunun 22 Temmuz'da başlayan ablukadan bu yana hedef aldıkları 8'inci Suudi gemisi olduğunu belirtti. Saree, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ilerlemesi engellenen ve geri dönmeye zorlanan Suudi petrol tankerlerinin sayısının ise 29'a ulaştığını aktardı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husiler Suudi Tankere Saldırdı - Son Dakika

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