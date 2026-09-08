Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarında 73 sivil yaralandı; koalisyon caydırıcı önlem alacak - Son Dakika
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Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarında 73 sivil yaralandı; koalisyon caydırıcı önlem alacak

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İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 73 sivil yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, egemenliği korumak için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 73 kişi yaralandı.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, İran destekli Husilerin saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tümgeneral Türki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan ve ulusal varlıklarını, vatandaşlarını ve topraklarında yaşayanları hedef alma girişimlerinin, "düşmanca ve sorumsuz yaklaşımını yansıtan tehlikeli bir tırmanış" olduğu ifade etti. Tümgeneral el-Maliki, Husi milislerinin son olarak Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran şehirlerindeki sivil ve ekonomik alanları hedef aldığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivilin yaralandığını belirtti. El-Maliki, bunun Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. El-Maliki, "Husi milislerinin işlediği haksız saldırılar, Suudi Arabistan'ın ulusal kaynaklarına, tesislerine ve sivil alanlarına kasten zarar vermekte, Yemen'de ve Arap komşularında barış ve istikrarın sağlanmasını reddeden aşırılıkçı suç davranışlarını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tümgeneral el-Maliki, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, milli varlıklarının korunmasını, vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğini savunmak amacıyla Husileri caydırmak ve düşmanca yaklaşımlarına kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını kaydetti.

"Enerji tesisleri ve altyapı hedef alındı"

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki çeşitli enerji tesislerinin ve altyapının hedef alındığı bildirildi. Saldırıların çeşitli derecelerde birçok kişinin yaralanmasına ve bazı yerlerde yangınlara yol açarak operasyonların durmasına neden olduğu aktarıldı. Yetkililerin yaralılara tıbbi bakım sağlamak, yangınları kontrol altına almak ve hasarı değerlendirmek için derhal gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarında 73 sivil yaralandı; koalisyon caydırıcı önlem alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarında 73 sivil yaralandı; koalisyon caydırıcı önlem alacak - Son Dakika
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