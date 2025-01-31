Husumet Kavgası Kayıtlara Geçti

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Husumetlisine cep telefonundan konum yolladı, canından oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta husumetlisi ile hesaplaşmak için cep telefonundan konum yollayan Mehmet Mazı, konuma gelen husumetlisinin kendisine silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi 7023. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Mazı ve A.P. adlı şahıs, konuşmaya karar verdi. Husumetlisi ile yüzleşmek için cep telefonundan konum yollayan Mehmet Mazı, konuma gelen husumetlisi A.P.'nin otomobilinden çıkarttığı silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybederken olay yerinde bulunan R.A ise yaralandı. Olayı gerçekleştiren A.P. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Mazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Mazı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Silahlı olayı gerçekleştiren A.P. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.