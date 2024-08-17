Husumet Sonrası Ortaya Çıkan Patlamamış 110 Yıllık Bombada Şok Detaylar - Son Dakika
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Husumet Sonrası Ortaya Çıkan Patlamamış 110 Yıllık Bombada Şok Detaylar

Bursa'da babasıyla tartışan adam, 76 yaşındaki babasının evine 110 yıllık top mermisini bırakıp ihbar etti. Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bomba polis ekiplerince kontrollü şekilde alınırken, bomba olduğunu bilmeyen baba Ali Efe, '25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk, süs diye aldık. Onu ceviz kırmak için havan yapacaktık' dedi.

17.08.2024 21:39
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Husumet sonrası ortaya çıkan patlamamış 110 yıllık bombada şok detaylar

Oğlunun ihbar ettiği 76 yaşındaki Ali Efe:

"Biz onu ceviz kırmak için havan yapacaktık, hatta süs eşyası gibi sakladık"

"Polisler çok güçlü bir bomba olduğunu söyledi, iyi ki patlamamış"

Baba-oğul tartışması mahalleyi faciadan önledi

BURSA - Bursa'da babasıyla tartışan adam, 76 yaşındaki babasının evine 110 yıllık top mermisini bırakıp ihbar etti. Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bomba polis ekiplerince kontrollü şekilde alınırken, bomba olduğunu bilmeyen baba Ali Efe, "25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk, süs diye aldık. Onu ceviz kırmak için havan yapacaktık" dedi.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 48 yaşındaki Hüseyin Efe, alkol aldıktan sonra babasıyla tartışma yaşadı. Baba Ali Efe ise 25 yıl önce bulduğu ve bomba olduğunu fark etmediği top mermisini süs eşyası olarak alıp evine koydu. Hüseyin Efe ise babasından yıllar önce aldığı bombayı dükkanında sakladı. Dün geçe de babasıyla tartıştıktan sonra patlamamış top mermisini babasının evindeki depoya koydu. Efe, daha sonra polisi arayıp ihbarda bulundu. Gece vakti polisin kapısını çaldığını gören 76 yaşındaki baba, "Biz bunu 25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk, bomba olduğunu anlamadık, hatta arkadaşım bunu ceviz kırmak için havan yapacaktı" dedi. Karakola ifade vermek için giden baba, bombanın patlamamış olduğunu duyunca bir şok daha yaşadı. 1. Dünya Savaşı'ndan kalan ve tehlike arz eden bombanın infilak edilmesi için bomba imha ekiplerince kontrollü patlatmak üzere el konuldu.

Yıllarca bomba ile yaşayan baba Ali Efe, "Eski evlerde ahırların bulunduğu yerde yıkım yaparken, bunu bulduk. İlk başta taş zannettik. Daha sonra yuvarlandı. Baktık demirden olduğunu gördük. Biz de aldık, yanımıza getirdik. Bir ara dükkanda durdu. Bir ara bende durdu. Bir ara dut ağacının altındaydı. Sonra biz ne olduğunu anlamak için 25 yıl önce polise söyledik. O zaman bize dediler ki bunu kuyuya atın. Biz nereden bulalım kuyuyu. Biz de koyduk eve. Sonra benim çocuklarıma süs eşyası olarak kaldı. Hatta bir ara arkadaşım bombayı ceviz kıracağı yapmak istedi. Ben bomba olup olmadığını anlayamadım. Sonra oğlan bizim eve getirip depoya koymuş. Tabi biraz bozuşunca bizi ihbar etmiş. Ben bombanın depoda olduğunu bile bilmiyordum. Sonra gidip ifade verdik. Polis "iyi ki patlamamış" dedi. Kuvvetli bir bombaymış. Patlasaydı burayı havaya uçururmuş.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husumet Sonrası Ortaya Çıkan Patlamamış 110 Yıllık Bombada Şok Detaylar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumet Sonrası Ortaya Çıkan Patlamamış 110 Yıllık Bombada Şok Detaylar - Son Dakika
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