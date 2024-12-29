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Husumetlisini vuran şahıs yakalandı

Dehşet anları kamaralara yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'de alacak-verecek meselesinden dolayı arasında husumet bulunan şahsı silahla vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgi iddiaya göre; geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli U.G., aracıyla seyrettiği sırada alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisi olduğu öğrenilen C.B.'yi yolda gördü. Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yaralı C.B. hastanede tedavi altına alınırken, U.G. ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.