IAEA: İran'ın Nükleer Tesisleri Etkilenmedi

3.Sayfa

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesisleri etkilenmemiştir. IAEA müfettişleri güvende ve hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamalar gelemeye devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesisleri etkilenmemiştir. IAEA müfettişleri güvende ve hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürüyorlar. Nükleer ve diğer radyoaktif maddelerin emniyet ve güvenliğini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınılması ve sağduyu çağrısında bulunuyorum" dedi. - VİYANA