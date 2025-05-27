İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a Soruşturma Başlatıldı

27.05.2025 19:53
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama sırasında güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlattı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine seçilen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı. Aslan hakkında İmamoğlu ve diğer şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Nuri Aslan, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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