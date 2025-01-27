İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermeye Çağrıldı

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve ailesine tehdit içeren sözleri nedeniyle Cuma günü ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

27.01.2025 16:56  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Savcılığa ifade vermeye çağrıldı

İSTANBUL - Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun 31 Ocak Cuma günü saat 09.00 sıralarında Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Sözler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.