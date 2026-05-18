İBB\'ye yönelik son dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (İHA)-İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan isimlerin kontrolün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL