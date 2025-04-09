İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a Ev Hapsi Kararı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

İSTANBUL - PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, 'Spectrum House' sahibi Azad Barış ve çalışanı Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Polat, tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Son olarak Polat sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde Polat hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.