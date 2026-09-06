İBB ihalelerine fesat soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İBB ihalelerine fesat soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de incelendiği öğrenilirken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonda gözaltına alınan İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu, Onur Gülin'in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB ihalelerine fesat soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB ihalelerine fesat soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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