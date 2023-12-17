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İBB Kartal Ek Hizmet Binasında Minibüs Yangını - Son Dakika
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İBB Kartal Ek Hizmet Binasında Minibüs Yangını

İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan minibüs yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahaleyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

İBB Kartal Ek Hizmet Binasında Minibüs Yangını
17.12.2023 - 03:40,
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İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı .Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay 02.30 sularında İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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