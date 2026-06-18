Kaçırılan Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın geçmişte verdiği ifadesi: "Ben herhangi bir örgüte üye değilim, suç işlemedim"

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyasında tutuksuz olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden henüz kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Karaal'ın 1 Ekim 2025 tarihinde emniyette verdiği ifadesinde, "Ben herhangi bir örgüte üye değilim ve herhangi bir suç işlemedim. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadım. Kültür A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu birçok ihaleye mali üye olarak katıldım" dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden henüz kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatılırken Erhan Karaal'ın 1 Ekim 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum"

Erhan Karaal emniyetteki ifadesinde, "Ben herhangi bir örgüte üye değilim ve herhangi bir suç işlemedim. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. 5 yıldır Kültür A.Ş.'nin mali işler müdürü olarak görev yapmaktayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştiraklerden olan Kültür A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu birçok ihaleye mali üye olarak katıldım" demişti.

Emniyette Karaal'e 260 milyon 755 bin 555 TL kamu zararı sorulmuştu

Karaal'e emniyette, Sedat Kapıdağ'ın yetkilisi olduğu Universal Medya'nın 2019 yılı Ekim ayı öncesinde izin verilen Beşiktaş'ta bulunan reklam alanının belediye tarafından İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gerekçe gösterilerek kullanımına izin verilmediği anlatılmıştı. Devamında, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığı, söz konusu uygulamanın başka şirketlere yapılmadığı, Mecidiyeköy Gayrettepe arasında bulunan reklam alanlarının ilgililere ecrimisil alınarak kullandırıldığı ve İstanbul'un birçok yerinde aynı uygulamanın yapıldığı da ifade edilmişti.

İBB şirketleri olan Kültür ve Medya A.Ş ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasadışı talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB başkanının talimatı ile danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasadışı reklam uygulamalarına izin verildiği, ceza da uygulanmadığı ifade esnasında belirtilmişti. Gayrimeşru izinler, yasadışı protokoller, gerçek olmayan reklam işleri ile usulsüz paralar ödendiği, ecrimisiller tahsil edildiği, Kültür A.Ş ve Medya A.Ş'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı ve 260 milyon 755 bin 555 TL + KDV kamu zararına sebep olunduğu ve şirket sahiplerine haksız kazanç sağlandığı iddiası emniyette açıklanmıştı.

"Eylem hakkında detaylıca açıklama yapınız, şahısların rolleri ve sizin eylemdeki rolünüz nedir?" şeklindeki soruya ise Karaal, "Ben Kültür A.Ş.'de mali işler müdürü olarak çalışmaktayım. Ben ve altımda çalışan 2 şefim ile beraber Kültür A.Ş.'nin yapmış olduğu ticari sözleşmeleri mali şartlarını takip ederiz. İlgili birimce düzenlenen sözleşme ilgili birimdeki müdürü ve genel müdür imzasından geçtikten sonra onaylanır ve onaylanan sözleşmelerin mali yükümlülüklerini takip etmek amacıyla benim müdür olarak görev yaptığım birime gelir. Bu sözleşmelerin onayı ile alakalı benim tasarruf yetkim yoktur. Ben sadece onaylanan sözleşmelerin mali yükümlülük kısmını takip ederim. Olayla ilgili benim bilgim ve alakam yoktur. Ben bu olayı tam tarihini hatırlamamakla beraber bahsi geçen tevdi raporunun Kültür A.Ş.'ye gönderilmesi sebebiyle biliyorum. Bunun dışında bu konuyla alakalı görgüm, bilgim ve alakam yoktur" cevabını vermişti.

Karaal kendisine yöneltilen 7 iddia hakkında da emniyette verdiği ifadesinde herhangi bir dahilinin olmadığını söyleyerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bahse konu eylemler görevim ve iş tanımım içerisinde değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan tutuksuz sanık olması nedeniyle Karaal'ın Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında henüz savunması alınmadığı öğrenildi. - İSTANBUL