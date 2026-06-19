İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı

İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal\'ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı
19.06.2026 11:30  Güncelleme: 11:38
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İstanbul Maltepe'de kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da bir inşaat alanında elleri bağlı halde bulundu. Kurtarılan Karaal'ın hastane sedyesindeki fotoğrafı ortaya çıktı; olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçırıldıktan sonra Tuzla'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in hastane sedyesindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kaçırılmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından detaylı kamera incelemelerinin ardından Karaal'ı kurtarma çalışmaları başlatılmış, Tuzla'da inşaat alanındaki atıl şekilde bulunan bir prefabrik yapıda elleri ve kolları bağlı olarak bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Karaal'ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

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