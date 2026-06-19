İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal\'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
19.06.2026 14:06  Güncelleme: 14:09
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin, Yerebatan Sarnıcı'nın devri sonrası ihale alamayan müteahhitler olduğu ve fidye istedikleri ortaya çıktı. Karaal, Tuzla'da bir depoda elleri ve ayakları bağlı halde kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin müteahhit, birinin de işten çıkarılan kişi olduğu öğrenilirken, Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan müteahhitlerin Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı iddia edildi. Şüphelilerin Karaal'ın eşini arayıp, "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de sahilde yürüyüş yapmak için evinin önünde eşini beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ilk olarak 2 müteahhit ve ardından işten çıkarıldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Polis şehir kameralarını da mercek altına alırken, kurulan ekip Erhan Karaal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonrasında kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Yalova ve Kocaeli'de 20 adrese operasyon düzenlendi. 20. adrese düzenlenen operasyonda Karaal, Tuzla'da atıl haldeki bir depoda yerde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Karaal'ın başında ise eli silahlı bir şüphelinin beklediği belirlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece, Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Kurtarılan Karaal'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, aç ve susuz bırakıldığı, ayrıca darbedildiği öğrenildi. Olay nedeniyle travma yaşayan Karaal'in sağlık kontrolü için tam teşekküllü hastaneye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Erhan Karaal'ın olayın yaşandığı gün öğle saatlerinde Silivri'de İBB davası kapsamında mahkemede bulunduğu da öğrenildi.

Karaal'ın yakın arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgi amaçlı ifadesine başvurduğu Karaal'ın yakın arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Arkadaşı ifadesinde, "Erhan üstündeki yöneticiler davalardan dolayı tutuklanınca yetki sahibi oldu. Yetkili olunca daha önceden yapılan ihalelerle ilgili sorunlar çıktığını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinden sonra önceki dönem ihale yoluyla çalıştıkları müteahhitlerin para nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre müteahhitler 'Biz bu ihaleler için para ödedik, bizim işimiz' dediler. Erhan bu kişilerle Kültür A.Ş.'de bağlantılı olan bir kişiyi de işten çıkardı" dedi.

Şüphelilerin olaydan sonra Karaal'ın eşini arayıp "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri de öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Kültür, Tuzla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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