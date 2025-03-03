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İBB Medya A.Ş.'ye polis baskını: Bilgisayara el konuldu

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında, İBB'ye bağlı MEDYA A.Ş. merkezinde delillerin yok edildiğine yönelik iddialar üzerine mali polis tarafından baskın yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen gizli bir soruşturma çerçevesinde İBB'ye bağlı MEDYA A.Ş. merkezinde delillerin yok edildiğine yönelik iddialar üzerine mali polis tarafından baskın yapıldı. İşyerindeki bir bilgisayara el koyulduğu öğrenildi.