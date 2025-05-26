İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun Yolsuzluk İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun Yolsuzluk İfadesi Ortaya Çıktı

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun Yolsuzluk İfadesi Ortaya Çıktı
26.05.2025 14:51  Güncelleme: 15:07
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyet ifadesi yayınlandı. Kasapoğlu, kendisine ait sim kartsız cep telefonunun kime ait olduğunu bilmediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliye, geçtiğimiz günlerde sim kartsız bulunan cep telefonu soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Sim kartsız bulunan cep telefonu soruldu

İfadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği sorulan şüpheli Kasapoğlu, "İstemiyorum çünkü herhangi bir suç işlemedim" dedi. Şüpheli Kasapoğlu'na geçtiğimiz günlerde sim kartsız olarak ele geçirilen cep telefonunun kime ait olduğunu bilip bilmediği soruldu. Şüpheli Kasapoğlu, "Telefon hakkında verilen bilgiler ile benim telefonun kime ait olduğunu bilmem mümkün değildir. Telefon hakkında IMEI (seri) numarası dışında daha detaylı bilgi verilmesi halinde biliyor isem kime ait olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Dosya şüphelilerden Erol Özgüner'in evinde yapılan arama sonucu bulunan ve kendisine bildiği kadarıyla dolaylı yoldan Kasapoğlu tarafından verildiğini söylediği başka bir cep telefonu soruldu.

Şüpheli Kasapoğlu, "Özgüler'in ifadesinde bahsettiği telefon, İmamoğlu'nun çok uzun yıllardır kartvizitinde yer alan bir telefon numarasının kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişide olması, bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi, hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle yaklaşık 2 yıl önce numaraya yönlendirme yapılarak sabit hatlara yönlendirdik. Telefonu İmamoğlu'nun kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Ben telefon hakkında herhangi bir talimat vermedim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun Yolsuzluk İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun Yolsuzluk İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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