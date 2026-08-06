İBB davasında tutukluluk incelemesi tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada tutukluluk incelemesi tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ve çeşitli suçlardan haklarında dava açılan sanıklara ilişkin tutukluluk incelemesi, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı.

Mahkeme, Cumhuriyet savcısının mütalaasını aldıktan sonra yaptığı değerlendirmede, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına hükmetti.

Tahliye talepleri reddedildi

İnceleme kapsamında tutuklu sanıklar Mustafa Nihat Sütlaş, Yener Torunler, Doğan Hamit Doğruer, Buğra Gökce, Ali Kurt, Bulut Aydöner, Ali Rıza Akyüz, Serkan Öztürk, Hüsnü Yüksel Tunar, Necati Özkan ve Barış Kılıç'ın müdafileri tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeler de değerlendirildi. Mahkeme, tüm tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.