İBB Soruşturmasında Kilit İsim Ertan Yıldız'ın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında Kilit İsim Ertan Yıldız'ın İfadesi Ortaya Çıktı

04.06.2025 19:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski başkan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin kritik bilgiler veren Ertan Yıldız, 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakamın konuşulduğunu açıkladı.

İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Fatih Keleş, Aykut'a 'tamam mı' diye sordu Aykut'un 'tamam' demesi üzerine çantayı alarak gitti'

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilen şüpheli Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldız ifadesinde, "1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Fatih Keleş, Aykut'a 'tamam mı' diye sordu Aykut'un 'tamam' demesi üzerine çantayı alarak gitti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilen şüpheli İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı.

"Başkan Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söyledi"

Şüpheli Yıldız ifadesinde, "2019 seçimlerinden sonra İSTAÇ'a bir talep geldi. Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan bir firmanın sözleşmesinde bir tadilat talebi vardı. Bu taleple ilgili Mustafa Canlı'yı (eski İSTAÇ Genel Müdürü) aramışlar. Mustafa Canlı beni aradı. Tam olarak hatırlamamakla beraber sözleşmede teknoloji değişikliği, kapasite artışı veya süre uzatma gibi bir konuda baskı yapıldığını söyledi. Olayın hukuken uygun olup olmadığını, şirketinin zararı olup olmayacağını sordum. 'Şirketin lehine olabilir, hukuken de bir sorun olmayabilir.' demesi üzerine 'Madem böyle sen niye karar vermiyorsun, konuyu bana getiriyorsun?' dedim. Birçok siyasinin kendisini aradığını, bu konunun siyasetten geldiğini, bunun Başkan Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili yanıma gelmek istediğini söyledi, kabul ettim. Birkaç gün sonra yanıma geldi, söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP'ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış da alacağını bana iletti. Bu konuya karar veremeyeceğini, Başkanla konuşulması gerektiğini söyledim" dedi.

"1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler"

Görüşmeden bir hafta sonra İmamoğlu ile yüz yüze görüşme yaptıklarını söyleyen şüpheli Yıldız, "Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız görüşmede bana söz konusu firmanın talebinde bir sıkıntı görmediğini, şirket ve iştirak açısından da bir sıkıntı olmayacaksa bunun onaylanabileceğini söyledi. Ben de Mustafa Canlı'ya 'Başkan siyaseten bir sıkıntı görmüyor, karar sizin ama onaylayabilirsiniz' dedim. Aykut Erdoğdu beni arayarak, nerede olduğumu yanıma geleceğini söyledi. Kendisine Saraçhane'de olduğumu söylemem üzerine Aykut Erdoğdu yanıma bir çanta ile geldi, Fatih Keleş de sonradan geldi. Her ikisi de çok konuşmamakla beraber 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Fatih Keleş, Aykut'a 'tamam mı' diye sordu Aykut'un 'tamam' demesi üzerine çantayı alarak gitti. Fatih Keleş çantanın fermuarını açtığında içerisinde dolarlar olduğunu gördüm. Bu olaylar 2019 veya 2020'nin sonlarına doğru gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Ertan Yıldız, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Soruşturmasında Kilit İsim Ertan Yıldız'ın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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