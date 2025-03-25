İBB ve İmamoğlu'na Yönelik Soruşturmada İki İnşaat Firmasına El Konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmasıyla, Furkan Remzi Ceylan'a ait inşaat firmasına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'na ait 'Trend İnşaat A.Ş. ve Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile bir başka şüpheli Furkan Remzi Ceylan'a ait 'İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu. - İSTANBUL