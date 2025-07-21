İBB\'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldı. Gözaltına alınan diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'inin tutuklanması, 9'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istenmişti.