İBB'ye Yönelik Soruşturmada İPA Genel Başkanı Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Genel Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında "terör ve örgütlü suçlarla" ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma sürüyor. Soruşturmada adı geçen ve firari olan İPA Genel Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. - İSTANBUL