İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Ebru Özdemir Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında ifadesi alınan Ebru Özdemir adliyeye sevk oldu

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine karşı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu şüpheli 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ile başlatılan soruşturma devam ediyor. Söz konusu soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek adli makamlara teslim olan ve sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki Terörle Mücadele Şubesine getirilen Ebru Özdemir'in polisteki işlemleri sona erdi. Özdemir, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.