İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Şüphelinin İfadesine Ulaşıldı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 2 şüphelinin hakimlik ifadelerine ulaşıldı

İSTANBUL - İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın Sulh Ceza Hakimliği ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma ile belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılında 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

22 şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Şüphelilerin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Gece saatlerinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen bazı şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı. Hakimlikte ifadelerini alınan Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. CHP'nin 4. dönem milletvekili ve genel başkan yardımcısıyım. İddiayı çok aşan bir dönemle karşı karşıyayız. Benimle ilgili iddia çok basit. Bir itirafçı, bir dönem danışman olan, sonradan görevden uzaklaştırılan, tutuklamadan kurtulmak için de iftira atmış biridir. Ben Yolsuzlukla Mücadele Başkanı, CHP Başkan Yardımcısıyken para dolu çanta vermişim. Ben uluslararası denetçiyim. Benim elimde bir çanta olacak, bu çanta para dolu olacak, ben bunu dolu bir şekilde karşı tarafa teslim edeceğim, mümkün değil. Telefon baz kaydım bulunan şahıslar, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarıdır. Bir partinin genel başkan yardımcısını gözaltına almak için hiçbir deliliniz yoktur. Çanta yok, para yok, delil yok. Ben 4 gündür acı yaşıyorum. Sözüme itibar eden insanlar var, en iyi okullarda okudum ama her şeyim bitti artık. Ben yolsuzlukla mücadele başkanıyım, benim disipline verdiğim insanlar var. Eğer bu soruşturmada bir örgüt faaliyeti deniyorsa, bütün parti ve 2 milyon 25 milyon seçmeniyle örgüttür" ifadelerini kullandı.

"Bizden yoku ispat etmemizi istiyorsunuz"

İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas da savunmasında, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum ama infaz ediliyoruz. Bizden yoku ispat etmemizi istiyorsunuz. Yara alarak karşınızdayız. Aylardır üzerimize atılmaya çalışılan bir takım suçlamalarla savcılık veya emniyet aşamasında aynı sorularla muhatap olduk. Sadece soyut belgelerle mahkum edileceğiz. Hayatım boyunca kurallara uydum ve suç işlemedim. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Aykut Erdoğdu ve Ali Sukas, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma devam ediyor.