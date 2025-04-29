İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Gözaltı - Son Dakika
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